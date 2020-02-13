Reynmen Uludağ'da kavga edip gözaltına alındı psikolojik şiddet iddiası olay oldu

Gözaltının ardından ise Reynmen, şunları söyledi:

"Bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yanımıza gelen bazı arkadaşlarımız geldikleri zaman aşağılık kompleksine bürünüyorlar. O an için kendilerini iyi hissetmek için belki de bilmiyorum ama bize psikolojik şiddet uyguluyorlar. İğrenç üsluplarıyla olsun, laubali tavrıyla olsun, el kol şakalarıyla olsun...