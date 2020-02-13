Reynmen Uludağ'da kavga edip gözaltına alındı psikolojik şiddet iddiası olay oldu
Geçtiğimiz gün Uludağ'da kavga eden Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Reynemn, psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti.
YouTube'da kısa sürede yakıladığı ün sayesinde tanınan Reynmen lakabıyla bilinen rapçi Yusuf Aktaş, Uludağ'da kavga çıkardı. Geçmişte de basın muhabirlerine saldırarak darp eden Reynmen, çıkardığı kavganın ardından yine gözaltına alındı.
Uludağ'da çıkardığı kavga nedeniyle gündeme geleceğini tahmin eden Reynmen, ilk olarak Instagram hesabından kısa sürede bir açıklama yaptı. Hikaye kısmından video paylaşan fenomen şunları söyledi:
"Arkadaşlar, merhaba. Sağda solda kavga ettiğime dair haberler çıkarsa beni mazur görün, olur mu? Teşekkürler. İnsanız, olur öyle şeyler. Tamam, kendine iyi bak, by by, çok selamlar"
Gözaltının ardından ise Reynmen, şunları söyledi:
"Bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yanımıza gelen bazı arkadaşlarımız geldikleri zaman aşağılık kompleksine bürünüyorlar. O an için kendilerini iyi hissetmek için belki de bilmiyorum ama bize psikolojik şiddet uyguluyorlar. İğrenç üsluplarıyla olsun, laubali tavrıyla olsun, el kol şakalarıyla olsun...