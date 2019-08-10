Reynmen sanat camiasından özür diledi yeni bombasını patlattı
Derdim Olsun ve Ela adlı iki şarkı çıkaran Reynmen, kırdığı rekorların ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yaparak takipçilerine müjdeyi verdi.
Son çıkardığı Ela şarkısıyla 1 ayda 110 milyon tık alan Reynmen, tartışmaların odağında olmaya devam ediyor. Kimi ünlü sanatçılar Reynmen'in hile yaptığını öne sürerken, kimileri de başarısını takdir ediyor.
Müjdeyi verdi: Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Reynmen, bu kez sosyal medya hesabından albüm yapacağını duyurdu. Yusuf Aktaş, şu ifadeleri kullandı:
Özür dileyerek albüm ve konseri duyurdu: "Müzik camiasından özür dileyerek cümleye başlamak istedim. Albüm yapacağımın haberini sizlere vermek istedim. Konser de yapacağım. Buradan derdi olduğum, beni sevmeyen, çekemeyen, saygı duymamı beklediğiniz yılların sanatçısı ağabeylerime ve ablalarıma sesleniyorum; onlar bilet almasınlar, ben onlara göndereceğim"
Peki ne olmuştu?: Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir haa içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti.