Reynmen salopet giydi linç yedi: Beni tutuklasalar keşke!

Reynmen'in bu kıyafeti için takipçileri "Eskisi gibi değilsin, biz seni halktan biri olduğun için sevdik, para seni bozdu" gibi" yorumlar yapınca, Reynmen gelen mesajların ekran görüntüsünü hikayesinde paylaşarak "Bir salopete nasıl siyonist oldum" diyerek dalga geçti.