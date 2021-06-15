Reynmen salopet giydi linç yedi: Beni tutuklasalar keşke!
Reynmen salopet giydi ortalık karıştı! İnstagram fenomeni ve şarkıcı Reynmen, kişisel İnstagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarında çıplak teninin üzerine giydiği siyah salopetiyle takipçilerinden eleştiri aldı. Reynmen gelen eleştiri mesajlarını yayınlayarak, "Bir salopete nasıl siyonost oldum, siz kafayı yemişsiniz" dedi.
Reynmen İnstagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarında, giydiği siyah salopet yüzünden adeta linçlendi.
Reynmen'in bu kıyafeti için takipçileri "Eskisi gibi değilsin, biz seni halktan biri olduğun için sevdik, para seni bozdu" gibi" yorumlar yapınca, Reynmen gelen mesajların ekran görüntüsünü hikayesinde paylaşarak "Bir salopete nasıl siyonist oldum" diyerek dalga geçti.
Reynmen bazı mesajları ti'ye alırken bazı mesajlara da sinirlendiğini açıkça belli etti ve "Siz kafayı yemişsiniz" dedi.
Reynmen, kendisine gelen yorumlara anlam veremediğini, bir salopet giyerek nasıl değişik bir kimliğe bürünebileceğini anlamadığını, ironik paylaşımlarla ifade etti.