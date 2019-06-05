Reynmen reklam yüzü oldu! Reklam filminden rekor ücret!

Reynmen reklam yüzü oldu! Reklam filminden rekor ücret!

Son dönemin en ünlü YouTuber'ı Reynmen, rekor bir ücretle reklam yüzü oldu. Sosyal medya hesabından duyurdu.

Reynmen reklam yüzü oldu! Reklam filminden rekor ücret! - Sayfa 1

Aylar önce çıkardığı şarkı ile YouTube'da rekorlar kırarak 195 milyon dinlenmeye ulaşan Reynmen, reklamcıları peşinde koşturuyor. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, Lipton Ice Tea markasının reklam yüzü oldu.

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Reynmen reklam yüzü oldu! Reklam filminden rekor ücret! - Sayfa 2

Reynmen, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, ''Bu fotoğrafı beğenip, altına öyle bir şey yaz ki Lipton Ice Tea ile beraber seni bir arkadaşınla Belçika’daki Tomorrowland müzik festivaline götürelim! Ama iyi düşün, kolaya kaçma! Peace'' notunu düştü.

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Reynmen reklam yüzü oldu! Reklam filminden rekor ücret! - Sayfa 3

Ünlü menajer Ufuk Ergin'in imza attığı kampanya kapsamında Reynmen, Belçika'daki müzik festivali Tomorrowland'e katılacak ve ünlü fenomenle beraber gidecek talihliler için de çekiliş yapılacak.

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Reynmen reklam yüzü oldu! Reklam filminden rekor ücret! - Sayfa 4

Usta oyuncu Cengiz Bozkurt ile kamera karşısına geçen 24 yaşındaki Reynmen'in, kampanya için 1 milyon TL aldığı öğrenildi.

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