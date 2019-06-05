Reynmen reklam yüzü oldu! Reklam filminden rekor ücret!
Son dönemin en ünlü YouTuber'ı Reynmen, rekor bir ücretle reklam yüzü oldu. Sosyal medya hesabından duyurdu.
Aylar önce çıkardığı şarkı ile YouTube'da rekorlar kırarak 195 milyon dinlenmeye ulaşan Reynmen, reklamcıları peşinde koşturuyor. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, Lipton Ice Tea markasının reklam yüzü oldu.
Reynmen, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, ''Bu fotoğrafı beğenip, altına öyle bir şey yaz ki Lipton Ice Tea ile beraber seni bir arkadaşınla Belçika’daki Tomorrowland müzik festivaline götürelim! Ama iyi düşün, kolaya kaçma! Peace'' notunu düştü.
Ünlü menajer Ufuk Ergin'in imza attığı kampanya kapsamında Reynmen, Belçika'daki müzik festivali Tomorrowland'e katılacak ve ünlü fenomenle beraber gidecek talihliler için de çekiliş yapılacak.
Usta oyuncu Cengiz Bozkurt ile kamera karşısına geçen 24 yaşındaki Reynmen'in, kampanya için 1 milyon TL aldığı öğrenildi.