Reynmen reklam yüzü oldu! Reklam filminden rekor ücret!

Reynmen, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, ''Bu fotoğrafı beğenip, altına öyle bir şey yaz ki Lipton Ice Tea ile beraber seni bir arkadaşınla Belçika’daki Tomorrowland müzik festivaline götürelim! Ama iyi düşün, kolaya kaçma! Peace'' notunu düştü.