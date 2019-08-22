Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a büyük şok! Artık o ismi kullanamayacak

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a büyük şok! Artık o ismi kullanamayacak

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş büyük şok yaşadı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa'da ortaya çıktı, Aktaş'ın 'Reynmen' adını kullanması yasaklandı.

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a büyük şok! Artık o ismi kullanamayacak - Sayfa 1

Son zamanlarda 'Ela' ve 'Derdim Olsun' şarkılarıyla gündemden düşmeyen Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, artık 'Reynmen' adını kullanamayacak. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programının haberine göre, Reynmen adı bir başkası tarafından tescillendi.

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Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a büyük şok! Artık o ismi kullanamayacak - Sayfa 2

'Reynmen' ismi 12 Kasım 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi.

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Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a büyük şok! Artık o ismi kullanamayacak - Sayfa 3

Bunun üzerine Reynmen, karara itiraz etti ancak reddedildi. Yapacak bir şeyi kalmayan fenomen, bu sefer başka bir yöntem denedi. 

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Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a büyük şok! Artık o ismi kullanamayacak - Sayfa 4

29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak "R Reynmen" markasını tescil etti.

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