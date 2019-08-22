Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a büyük şok! Artık o ismi kullanamayacak
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş büyük şok yaşadı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa'da ortaya çıktı, Aktaş'ın 'Reynmen' adını kullanması yasaklandı.
Son zamanlarda 'Ela' ve 'Derdim Olsun' şarkılarıyla gündemden düşmeyen Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, artık 'Reynmen' adını kullanamayacak. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programının haberine göre, Reynmen adı bir başkası tarafından tescillendi.
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'Reynmen' ismi 12 Kasım 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi.
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Bunun üzerine Reynmen, karara itiraz etti ancak reddedildi. Yapacak bir şeyi kalmayan fenomen, bu sefer başka bir yöntem denedi.
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29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak "R Reynmen" markasını tescil etti.
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