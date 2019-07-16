Reynmen Işın Karaca'ya mı küfretti? Tıklanma sayısı eleştirilince dayanamadı
Yeni şarkısı Ela ile müzik listesine damga vuran sosyal medya fenomeni Reynmen, YouTube'da tıklanma sayısı hakkında yorum yapan Işın Karaca'ya isim vermeden göndermede bulundu.
Son günlerin en çok konuşulan ismi YouTuber Reynmen, yeni klibi Ela ile kısa sürede 33 milyon dinlenerek Türkiye'nin gündemine oturdu. Güzel yorumların yanı sıra birçok eleştiriye maruz kalan Reynmen, tıklanma oranlarına inanmayan Işın Karaca'ya isim vermeden gönderme yaptı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, ''Şarkıların baya milyon izlendi ve ünlülerin iyi ve kötü tepkilerine ne demek istiyorsun?'' sorusuna öyle bir cevap verdi ki herkesin ağzı açık kaldı.
Reynmen, cevabında, "Hepsine çok teşekkür ederim. Yorumları benim için çok değerli iyi veya kötü.Ama bazı or..." diyerek sözünü yarıda kesti.
Işın Karaca Reynmen'in rekor kıran klibi için "Vallahi de billahi de tebrik ediyorum! Düşünsenize, dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde! YouTube Allowing manipulation is being part of a crime! (YouTube Manipülasyona izin vermek suçun bir parçası olmaktır.)" demişti.