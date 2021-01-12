Reynmen Enes Batur Başak Karahan'a çekiliş şoku! 10 milyon lira ve 2 sene hapis...
Sosyal medya fenomenlerinin takipçi tezgahını emniyet bozdu. Emniyet Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan ve 5 fenomen için harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçen günlerde yaptığı denetimlerde sosyal medyada fenomen haline gelen bazı kullanıcıların yayınladıkları videolarda kanunsuzluk fark etti.
'Fenomen' olarak adlandırılan bazı sosyal medya kullanıcılarının düzenli olarak ya da yılbaşı nedeniyle hesaplarından çekilişler düzenleyerek takipçilerine bir takım hediyeler verdikleri belirlendi.
Derinleştirilen incelemelerde, takipçi sayısı en az 1.7 milyon olan Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin yayınladıkları videolarda şans oyunu tertip ettiklerini belirledi.
Çünkü, şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyango'ya verilmişti. Bu nedenle suç işledikleri belirlenen fenomenlerin bulunduğu kullanıcılara idari ve adli soruşturma başlatıldı.