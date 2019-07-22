Reynmen "Ela"dan kaç para kazandığını açıkladı
Reynmen son şarkısı Ela'dan kaç para kazandığını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Reynmen'in son klibi Youtube'de kısa sürede 58 milyon izleyiciye ulaşmıştı.
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti.
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Toplamda 227 milyon kez dinlenen "Derdim Olsun" şarkısıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' kısa sürede, 58 milyon kez izlendi.
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Şarkı yayınlanmadan önce, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadelerini kullanan Reynmen, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
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Bir takipçisinin "Ela'dan kaç para kazandın gardaş" sorusu üzerine Reynmen, gelir tablosunu paylaşarak yanıt verdi.
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