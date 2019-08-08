Reynmen Ela şarkısıyla rekor kırmıştı! İşte şarkıdan kazandığı para
Ela şarkısıyla Youtube'da rekor kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın şarkıdan kazandığı para belli oldu. Reynmen kısa sürede milyonlarca kez dinlenen şarkıdan kazandığı para dudak uçuklattı.
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti.
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Youtube'da 233 milyon kez dinlenen 'Derdim Olsun' parçasıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' ise, ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte ise 15 milyondan fazla 'tık' aldı.
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Şarkı yayınlanmadan önce, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadelerini kullanan Reynmen'in Youtube'dan kazandığı son rakam ise belli oldu.
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Reynmen, 97 milyondan fazla izlenen klibinden 37 bin dolar (yaklaşık 210 bin TL) kazandı.
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