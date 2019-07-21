Reynmen Ela şarkısından ne kadar kazandığını ilk kez açıkladı! Dudak uçuklatan rakam
'Derdim Olsun' şarkısının rekorlar kırmasının ardından 'Ela' şarkısıyla da milyonlarca izlenme sayısına ulaşarak adından söz ettiren Reynmen, yeni şarkısından ne kadar kazandığını paylaştı.
Başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerin müzik listelerinde hala üst sıralarda yerini koruyan Reynmen, yaşanan polemiklerin ardından 'Ela' şarkısından ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Rakamı görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
İkinci şarkısı Ela ile YouTube'da rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, şu ana kadar yaklaşık 20 bin dolar kazandığını ekran görüntüsüyle birlikte açıkladı. Daha önce şarkılarının gelirlerini vakıflara bağışlayacağını söyleyen Reynmen, "Şuan güncel bu para. Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" açıklamasında bulundu.
Ayrıca rekorlara doymayan Reynmen, Spotify'ın şarkıyı yayınlandığı gün ilk sıraya yerleşti ve tüm zamanların Türkiye günlük dinlenme rekorunu kırdı.
Ama bazı or..: Reynmen, izlenme sayısının hile olduğunu düşünen ünlü sanatçılara ise, "Hepsine çok teşekkür ederim. Yorumları benim için çok değerli iyi veya kötü. Ama bazı or..." diyerek sözünü yarıda kesmişti.