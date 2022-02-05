Reynmen annesine evinde silahlı gasp Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş kimdir
Fenomen ve şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş kendi evinde silahlı saldırıyla gasp edildi.
Reynmen olarak tanınan, şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş'ı evinde silahla gaspa uğradı. Aktaş'ın telefonunu çalarak kaçan ve uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olan kişi, Esenyurt'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
29 Ocak Cumartesi günü Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda silahlı gaspçı, Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş'ın yaşadığı siteye geldi. Ardından dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Nesibe Aktaş bir anda şüphelinin doğrulttuğu silahla karşılaştı. Gaspçı Nesibe Aktaş'ın cep telefonu alarak olay yerinden kaçtı.
Gasp eden saldırganın uyuşturucu sabıkası var: Büyük korku yaşayan anne Aktaş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgilerini alarak kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Reynmen'nin annesinin telefonu gasp eden şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan 25 yaşındaki Yunus K., olduğunu belirledi.