Reynmen annesine evinde silahlı gasp Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş kimdir

Reynmen olarak tanınan, şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş'ı evinde silahla gaspa uğradı. Aktaş'ın telefonunu çalarak kaçan ve uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olan kişi, Esenyurt'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.