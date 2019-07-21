Reyhanlı'da bir servet çürüyor! 6 milyon lira çöp oluyor

Mustafa Çalışkan, otoparkta değeri 100- 150 bin lirayı bulunan lüks otomobillerin de bulunduğu 300 aracın bulunduğunu söyledi. Çalışkan, araçların hacizli, çalıntı ya da change olduğunu ifade etti. Otoparkta Avrupa plakalı araçların da yer aldığını söyleyen Mustafa Çalışken, bu araçların sahiplerine ulaştıklarını, ancak Türkiye’ye gelip almaları masraflı olduğu için çürümeye terk etmeyi tercih ettiklerini söyledi.