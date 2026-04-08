Revna Çakır ve Ömer Sarıgül boşanma davasına şok karar! 1.5 milyar TL tazminata ne oldu?
Aylardır birbirlerine söylemedik söz bırakmayan, ihanet iddialarıyla manşetlerden düşmeyen Revna Çakır ve Ömer Sarıgül çifti, sonunda boşandı. 1.5 milyar TL’lik devasa tazminat talebiyle Türkiye’nin gündemine oturan davanın perde arkasında ise herkesi ters köşe yapan bir anlaşma çıktı. Peki, "yüzyılın boşanmasında" taraflar hangi rakamda uzlaştı? İşte boşanmanın detayları...
2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Revna Çakır ve Ömer Sarıgül’ün masalsı evliliği, magazin dünyasını sarsan "ihanet" iddialarının gölgesinde karanlığa gömüldü. Siyaset ve iş dünyasının tanınmış ismi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül hakkında eşi Revna Çakır tarafından ortaya atılan sarsıcı iddialar, boşanma sürecini tam bir hukuk savaşına dönüştürdü. Karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu bu sancılı dönemde, Çakır’ın talep ettiği astronomik tazminat miktarı ise Türkiye’nin en çok konuşulan başlığı haline geldi.
Ancak ikili bir şekilde orta yolu buldu ve anlaşmalı boşandı. Sabah'tan Bülent Cankurt boşanmaya dair "Kasım ayından beri boşanmaya çalışan, birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti önceki gün anlaşmalı olarak boşandı. Tabii herkes gibi ben de şaştım kaldım" dedi.
AYLIK 10 BİN DOLAR YOKSULLUK NAFAKASI
Revna Çakır, Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğiyle boşanma davası açmıştı. Ancak çift anlaşmalı boşanarak anlaşmaya vardı.
İddiaya göre Ömer Sarıgül, eski eşi Revna Çakır'a 35 milyon lira tazminat, aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası, çocukları için de 5 bin dolar iştirak nafakası ödeyecek.