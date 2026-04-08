Revna Çakır ve Ömer Sarıgül boşanma davasına şok karar! 1.5 milyar TL tazminata ne oldu?

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Revna Çakır ve Ömer Sarıgül’ün masalsı evliliği, magazin dünyasını sarsan "ihanet" iddialarının gölgesinde karanlığa gömüldü. Siyaset ve iş dünyasının tanınmış ismi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül hakkında eşi Revna Çakır tarafından ortaya atılan sarsıcı iddialar, boşanma sürecini tam bir hukuk savaşına dönüştürdü. Karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu bu sancılı dönemde, Çakır’ın talep ettiği astronomik tazminat miktarı ise Türkiye’nin en çok konuşulan başlığı haline geldi.