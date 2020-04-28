Revani nasıl yapılır işte tüm püf noktalarıyla tarifi!
Ramazan sofralarına yakışır tatlılar denilince ilk akla gelenlerden olan revani tarifini sizler için hazırladık. İşte bilmediğiniz tüm püf noktalarına revani tatlısının malzemeleri ve yapılışı!
Revani tatlısı malzemeler:
• 3 adet yumurta
• 1 su bardağı toz şeker
• 1 su bardağı yoğurt
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 1,5 su bardağı irmik
• 1,5 su bardağı un
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• 1 tatlı kaşığı limonun rendesi
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Şerbeti için
• 3 su bardağı su
• 3 su bardağı toz şeker
• Yarım limonun suyu
Üzeri için
• Hindistan cevizi
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Püf Noktaları
Revanin eşit ve düzgün bir şekilde kabarması için yumurta ve şekeri mikserde 5 dk kadar çırpın.
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Her hamur tarifinde olduğu gibi kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir.
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