Reuters böyle duyurdu: Türkiye'nin isimsiz kahramanları
Depremin vurduğu İzmir'de kurtarma ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor. Çalışmalarda kimi zaman sevinç, kimi zaman üzüntü var... Uluslararası haber ajansı Reuters da kendi canlarını hiçe sayarak fedakarca çalışan 'isimsiz kahramanları' görüntüledi.
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Çok sayıda kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonunda bir hayat daha kurtarmak için yoğun bir çaba gösteriyor.
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Adeta iğne ile kuyu kazan Türkiye'nin isimsiz kahramanları, enkazdan bazen cansız beden çıkarıyor.
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Beş günün ardından ulaşılan her bir can ise depremin kayıplarını unutturmak için bir umut oluyor.
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