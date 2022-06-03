Retro bugün bitiyor Dinçer Güner ilan etti! Seven sevdiğine sevdiğini söylesin!
Astrolojiyi yakından takip edenlere bugün bir iyi bir de kötü haber var. Müjde, bugün yani 3 Haziran Cuma günü Merkür Retrosu bitiyor kötü haber ise gölgesi bir süre daha devam edecek. Evlenmek, nişanlanmak veya ilişkiye başlamak için doğru zamandayız. İşte retro ve günlük burç yorumları...
Seven sevdiğine sevdiğini söylesin! Bugün Merkür Retro'su bitiyor. Özellikle 5 Haziran'dan sonra bu retronun gölgesi de gidecek. Anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik, nişan veya yeni bir ilişki için doğru zamandayız.
Peki ya bugün burçları neler bekliyor? Neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? İşte detaylar...
Koç; Sizin idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler çizen bir yapıya sahipsiniz.
Boğa; Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşüncelerle bocalayacağınız bir gün. Son günlerde fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz.