Restoranda kan donduran olay! Dehşet anları ortaya çıktı: Erkek arkadaşı kafasından vurdu, genç kadın şans eseri kurtuldu!

Kan donduran olay İstanbul'da meydana geldi. Kadıköy'de bir restoranda 2021 yılı Aralık ayında kız arkadaşıyla buluşan 44 yaşındaki T.E., yemek yedikleri sırada tabancasını çıkardı, masanın altında mermiyi namlusuna verdi ve 20 santimetre mesafeden kız arkadaşı 38 yaşındaki D.S.'nin kafasına bir el ateş etti. D.S. alnından yaralandı ve şikayetçi oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; hiçbir şey olmamış gibi tabancayı ceketinin cebine koyup restorandan çıkan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.E. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.