Restoranda bulaşıkçıydı bir yakını tavsiye etti hayatı değişti

"Tekrar şampiyon olmayı başardım"

Hasan Demir, AA muhabirine, bir yakınının kick boksu tavsiye etmesiyle en yakın salona giderek, kick boks antrenmanı yaptığını belirtti. Antrenmanda, bu sporu yapabileceğine inandığını belirten Demir, bulaşıkçılık ile antrenmanları bir arada yürütmeye başladığını söyledi. Demir, gün içinde 11-12 saat bulaşıkçılık yaptıktan sonra akşamları antrenmanlara gitmenin kendisi için aşırı zor olduğunu belirterek, şöyle konuştu: