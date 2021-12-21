Resmi Gazete'de yayınlandı! 2022 yılı vergi, ehliyet, pasaport harçları ve cezaları ne olacak?
Resmi Gazete'de 2022 yılı için vergi, harç ve cezaların miktarı yayınlandı. Yeniden değerleme oranıyla yüzde 36 olarak zamlanan pasaport harcı, ehliyet çıkarma harcı ve motorlu taşıtlar vergisi için ne ödeneceği merak ediliyor. Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu gibi ödenecek ücretler de belli olmuş oldu.
2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılı Pasaport ve ehliyet harç ücretleri ne kadar oldu?
1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı ise yüzde 25'e düşürülmüştü.
Emlak vergisi ise yüzde 18,10 oranında zamlandı.
Pasaport harcı
2022'de pasaport harcı yüzde 36,2 oranında artacak.
6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.