Resmen kavrulduk! Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı

En düşük-en yüksek sıcaklık

Ağustos ayında en düşük sıcaklık 5,2 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 47,5 dereceyle Cizre'de tespit edildi. Uzun yıllar ortalamasına göre 1,5 derece sıcaklık farkının bulunduğu 2021 yılı Ağustos ayı, son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Son 50 yılın en sıcak Ağustos'u ise 27 derecenin üzerine çıktığı 2010'da yaşandı, diğer en sıcak Ağustos ayları da sırasıyla 2006, 2014, 2008 ve 2016 yıllarında oldu.

