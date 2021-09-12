Resmen kavrulduk! Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Ağustos ayı sıcaklık analiz raporuna göre, son 50 yılın en sıcak 6'ncı Ağustos'u kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık, 47,5 derece ile Cizre'de yaşandı. Büyük yangınların yaşandığı Manavgat, Marmaris başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'de 22 noktada yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, 2021 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıklarına ilişkin analizlerin yer aldığı raporu paylaştı. 1981-2010 normalleri ile geçen yıla göre karşılaştırmaların yapıldığı bu yılın ağustos ayında, önceki aylarda olduğu gibi sıcaklıkların hem normaline hem de geçen seneye göre arttığı gözlendi.
Bu yıl 1,5 puan artış yaşandı
Rapora göre, 2021 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, yurdun batı ve güney kıyıları ile kuzey doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Uzun yıllar 24,5 derece olan ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 26 derece oldu.
En düşük-en yüksek sıcaklık
Ağustos ayında en düşük sıcaklık 5,2 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 47,5 dereceyle Cizre'de tespit edildi. Uzun yıllar ortalamasına göre 1,5 derece sıcaklık farkının bulunduğu 2021 yılı Ağustos ayı, son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Son 50 yılın en sıcak Ağustos'u ise 27 derecenin üzerine çıktığı 2010'da yaşandı, diğer en sıcak Ağustos ayları da sırasıyla 2006, 2014, 2008 ve 2016 yıllarında oldu.
Marmara'da artış
Marmara'da ortalama sıcaklıklar, Bilecik ve Lüleburgaz haricindeki tüm bölgede mevsim normalleri üzerinde yaşandı. 23,9 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 25,9 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık 13 dereceyle Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 40 derece Uzunköprü'de ölçüldü.