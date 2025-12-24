Resmen iğne ipliğe döndü! İşte Bergüzar Korel'in son hali...
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, son dönemdeki büyük değişimiyle yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 20 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarla hayranlarının beğenisini topladı.
Rol aldığı projelerle yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Bergüzar Korel, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kısa süre önce uyguladığı düzenli diyet ve spor programı sayesinde önemli bir kilo kaybı yaşayan Korel, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.
Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenmişti. Ünlü çift, 2010’da oğulları Ali, 2020’de Han ve 2021’de kızları Leyla’yı kucaklarına alarak mutlu aile hayatlarını gözler önüne sermişti.
Uzun yıllardır yakın dost olan Sema Ergenekon, Esra Erol ve Bergüzar Korel, yılbaşı yemeğinde bir araya geldi.