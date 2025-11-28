Resmen gayrimenkul zengini oldu! Serenay Sarıkaya öyle bir anlaşma imzaladı ki...
Rol aldığı her proje çok konuşulan, her giydiği moda olan, özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya geçen ay bir jean markası ile anlaşmasını yenilemiş ve 32 milyon TL almıştı. Sarıkaya, bu kez dünyaca ünlü güzellik markasıyla dev bir anlaşma yapacak.
Serenay Sarıkaya podyumlardan setlere geçiş yaptı. Şöhret basamaklarını tırmandı...
Hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız projede yer aldı. Bu şöhret ona reklam dünyasının da kapısını araladı. Yerli ve yabancı firmalarla milyon dolarlık anlaşmalara imza attı.
Geçen ay da yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağladı ve 32 milyon TL kazandı.
Serenay Sarıkaya şimdi de dünyaca ünlü kozmetik markasının 2026 yılı itibarıyla yeni yüzü oluyor.
