'Resmen dolandırıldım' deyip Sana Söz yıldızı Erkan Petekkaya itiraf etti! 'Orada çırılçıplaksınız'

Diyarbakırlıymışsınız aslen ama Elazığ’da doğmuşsunuz, İstanbul’da büyümüşsünüz. Nasıl bir hayat hikayeniz var?

Babam memurdu. Elazığ’da memurluk yaparken doğmuşum ama kütüğümüz Diyarbakır. Çermikliyiz biz. Beş yaşından sonra da İstanbul Bostancı’da büyüdüm. Sonra konservatuar okumak için Eskişehir’e gittim. Oradan devlet tiyatrosu sınavlarını kazanıp Diyarbakır’a gittim. İstanbul’a diziler için geliyordum. Yavaş yavaş başladım bu işlere çünkü devlet tiyatrosunu hemen bırakamadım.