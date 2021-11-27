'Resmen dolandırıldım' deyip Sana Söz yıldızı Erkan Petekkaya itiraf etti! 'Orada çırılçıplaksınız'
Oyunculuk kariyerinden kazandığı parayı ticarete yatıran ünlüler isimlerden olan Erkan Petakkaya'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi.
Şimdilerde Star TV'de ekranlara gelen 'Sana Söz' adlı dizide 'Ömer Komiser' karakterini canlandıran Erkan Petakkaya'nın, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. 50 yaşındaki oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Diyarbakırlıymışsınız aslen ama Elazığ’da doğmuşsunuz, İstanbul’da büyümüşsünüz. Nasıl bir hayat hikayeniz var?
Babam memurdu. Elazığ’da memurluk yaparken doğmuşum ama kütüğümüz Diyarbakır. Çermikliyiz biz. Beş yaşından sonra da İstanbul Bostancı’da büyüdüm. Sonra konservatuar okumak için Eskişehir’e gittim. Oradan devlet tiyatrosu sınavlarını kazanıp Diyarbakır’a gittim. İstanbul’a diziler için geliyordum. Yavaş yavaş başladım bu işlere çünkü devlet tiyatrosunu hemen bırakamadım.
Televizyon bilmediğim bir sektördü. Kameralara alışana kadar zorlandım. Kameranın oyunculuğu bir başkadır. Tiyatroya benzemiyor hiç. Kendimi hazır hissettiğimde başladım. İlk işim kamera şakasıydı. ‘Yakaladık Şakaladık’ diye bir şaka programı yapıyorduk. Ardından diziler başladı, evlendim… 18 yıllık bir evliliğim ve bir de çocuğum var.
Mutlu bir insan mısınız?
Biraz çabuk parlarım ama çabuk da sönerim. Hemen geçer. Asla kindar değilimdir. Hata yaptıysam özür dilerim. Kimselere yanlış yapmam. Yaptıysam da asla bilerek yapmamışımdır. Hayatı seviyorum, dünyayı gezmeyi seviyorum. Karım ve çocuğumla 30’dan fazla ülke gezdik. Hayalim tekneyle dünyayı gezmek, dilerim bunu yapabilirim.