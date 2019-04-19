Resimli Kandil mesajları en güzel Berat gecesi kutlamaları
Berat Kandili için resimli kandil mesajları internethaber.com sitesinde yer aldı. Yeni 2019 yılı berat kandili güzel kısa smsleri ile resimli kutlama sözlerini cepten atabilirsiniz. Beraat Kandili mesajları.
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Berat Kandili bugün kutlanıyor. İnternethaber.com olarak sizler için Berat Kandili mesajlarını hazırladık. Cep telefonundan atmanız için uygun olan resimli güzel kısa SMSler hazırladık. Berat Kandili mesajları ile birlikte hadisli ve en güzel sözlerle derlenmiş kutlama mesajlarını aşağıda bulabilirsiniz.
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-Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun Berat kandiliniz mübarek olsun.
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-Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller. Berat Kandiliniz Kutlu olsun.
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