Renklendirici yok çocuklar bayılıyor! Samsun'da üretici talebe yetişemiyor
SAMSUN’un Bafra Ovası’nda ilk kez üretilen rengarenk karnabaharlar hem göze hem de mideye hitap ediyor. Sarı, turuncu, mor ve yeşil karnabaharlar yoğun talep görüyor.
Bafra Ovası’nda bir tohum şirketinin projesiyle renkli karnabahar üretimi yapıldı. Türkiye’de çok az sayıda üretimi yapılan renkli karnabaharlar, Bafra Ovası’nda yetiştirilerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
Beyazın haricinde sarı, turuncu, yeşil ve mor renklerindeki karnabaharlar görenleri hem şaşırtıyor hem de ilgisini çekiyor.
Çocuklara karnabaharı sevdirme düşüncesiyle yetiştirilen renkli karnabaharlar, lezzetiyle ve besin değerleri ile de beyaz karnabaharın 1 adım önüne geçiyor.
“Bunlarda GDO mu var ya da boyadınız mı?”
Renkli karnabaharları görenlerin en çok GDO ve boyama konusunda endişe duyduğunu ifade eden ıslah deneme uzmanı Engin Aslan, “Türkiye’de sürekli olarak beyaz karnabahar tüketiliyor. Yararlı bir sebze olan karnabaharın sofralarda daha çok yer alması için ve özellikle çocukların karnabahar tüketme alışkanlığını kazanması için renkli karnabahar çalışması başlattık. Tarlamızda beyaz haricinde mor, turuncu, yeşil ve sarı olmak üzere 4 farklı renkte karnabahar üretiyoruz.