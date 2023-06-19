Renault'nun yeni coupe SUV modeli Rafale'in dünya lansmanı yapıldı
Renault'nun ürün gamının tepe noktasını oluşturacak yeni coupe SUV modeli Rafale'in dünya lansmanı gerçekleştirildi.
Renault, Renaulution stratejik planındaki ana hedeflerden biri olan C segmentindeki performansını daha da güçlendirme hedefini Yeni Renault Rafale modeliyle D segmentine de taşıyor.
Yeni Renault Rafale, E-Tech hibrit sistemini ve CMF-CD platformunu kullanarak, Renault'nun ürün gamının en üst noktasında konumlanıyor.
Hibrit güç aktarma sistemleri, şasiler ve elektronik ekipmanlara yönelik teknoloji kapasitesini geliştiren Renault, kullanıcılarını artık mutlak sürüş keyfi için yaratılan ve geliştirilen Yeni Rafale ile tanıştırıyor.
Yeni modelin ismi, Renault'nun 20. yüzyılın başlarına dayanan havacılık geçmişinden esinleniyor. Renault o zamanlar, otomobiller dışında trenler ve uçaklar için içten yanmalı motorların öncü üreticisiydi. 1933'te bir başka üretici olan Caudron'u devralan marka, Caudron-Renault'yu kurdu ve tüm uçaklara önemli rüzgarların isimleri verildi. Buna göre, rekor kırmak için tasarlanan tek koltuklu yarış uçağı C460, 1934'te Rafale olarak yeniden adlandırıldı.