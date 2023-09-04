Renault, yeni modelleriyle Münih IAA Mobility 2023'te

Yeni Renault Rafale, yakıt tüketim oranları ve teknolojisi kadar, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle de öne çıkıyor. Model, yeni bir E-Tech 44 300 bg güç aktarma sistemiyle kendisini yüksek performanslı otomotiv dünyasında üst sıralara taşıyacak teknolojik ilerlemelerle geliştirilecek.

Rafale modelinde, istendiğinde karartılabilen veya aydınlatılabilen geniş solarbay panoramik cam tavan teknolojisi bulunuyor. Dört geçirgenlik modundan birini kullanarak içeri ne kadar ışık gireceğine kullanıcı karar verebiliyor.