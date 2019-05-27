Renault ve Fiat neden birleşti gerçek sebep 'çaresizlik' deniyor

Renault markası her şey güzel giderken, yani bir batma ya da zarar tehlikesi söz konusu değilken Fiat Chrysler'den gelen birleşme teklifini kabul etti. Peki niçin böyle bir birleşmeye tamam dedi? Bunun için akla gelen ilk neden otomobil satışlarının dünya çapında yavaşlıyor olmasıydı. Buna, elektrikle çalışan araç geliştirmek için gereken yatırımlar ve giderek sıkılaşan karbon salınımı hedeflerine uymanın maliyeti eklendiğinde birleşme onlar için kaçınılmaz oldu.