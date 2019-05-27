Renault ve Fiat neden birleşti gerçek sebep 'çaresizlik' deniyor
Fransa'da en büyük hissesi devlete ait otomotiv şirketi Renault ile İtalyan-Amerikalı rakibi Fiat Chrysler arasındaki birleşmenin, yabancı basında çaresizlikten doğan bir birleşme olduğu kaydedildi.
Renault markası her şey güzel giderken, yani bir batma ya da zarar tehlikesi söz konusu değilken Fiat Chrysler'den gelen birleşme teklifini kabul etti. Peki niçin böyle bir birleşmeye tamam dedi? Bunun için akla gelen ilk neden otomobil satışlarının dünya çapında yavaşlıyor olmasıydı. Buna, elektrikle çalışan araç geliştirmek için gereken yatırımlar ve giderek sıkılaşan karbon salınımı hedeflerine uymanın maliyeti eklendiğinde birleşme onlar için kaçınılmaz oldu.
Üçüncü olacak: Bloomberg'deki Chris Bryant'ın yorumuna göre dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada şu anda Volkswagen ile Toyota var. Fiat ve Renault birleşmesi gerçekleşirse şirket yılda 9 milyona yakın araç üretme kapasitesiyle dünyanın üçüncü en büyük üreticisi haline gelecek. Renault'un stratejik müttefiki Nissan ile birlikte düşünülürse o zaman grup dünyanın açık ara farkla en büyük üreticisi haline gelmiş olacak.
Peki birleşme (büyüme) sonrası ne olacak?: Fiat'ın mali kaynaklarının kısıtlılığı nedeniyle elektrikli araç geliştirme alanında iddiası olmadığı, ancak Renault'un özellikle Avrupa'da çok talebi olan bu alanda öncü bir firma olduğu verilerle sabit. Fiat ise Jeep ve Ram gibi çok tutulan markaları sayesinde ABD piyasasında popüler ve çok karlı olan kamyon ve SUV araçlar kategorisinde başarılı bir isim.
Neden Renault?: Bloomberg'deki yoruma göre Avrupa piyasalarında daha zayıf olan Fiat'ın kendisine partner olarak örneğin Peugeot değil de Avrupa piyasasında daha başarılı olan Renault'u seçmiş olmasının sebebi de burada yatıyor. Buna maliyetler ve yatırımlarda yapılacak tasarruf hesapları da ekleniyor.