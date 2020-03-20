Rektörün babası öldü cenaze namazında herkese maske ve eldiven dağıtıldı

Cenaze için gelenlere, maske ve eldiven dağıtıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ile bürokratlar ve akademisyenlerin katıldığı cenazede, cemaat birer metre mesafeyle saf tutarak namaz kıldı.