Rekorunu tazeledi! Altın fiyatları resmen uçuyor gram, çeyrek fiyatına bakın
Altının ons fiyatı dün rekor kırdı ve bugün de rekorunu tazeledi. Fiyatlarda yükseliş devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altın piyasasına bakın...
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 214 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 3 bin 222 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 940 liradan satılıyor.
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Ons altın rekor kırdı
Altının ons fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kırdı. Yeni günde de rekorunu tazeleyen ons altın, bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolar seviyesinde seyrediyor.
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