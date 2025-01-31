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Rekorunu tazeledi! Altın fiyatları resmen uçuyor gram, çeyrek fiyatına bakın

Rekorunu tazeledi! Altın fiyatları resmen uçuyor gram, çeyrek fiyatına bakın

Altının ons fiyatı dün rekor kırdı ve bugün de rekorunu tazeledi. Fiyatlarda yükseliş devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altın piyasasına bakın...

Rekorunu tazeledi! Altın fiyatları resmen uçuyor gram, çeyrek fiyatına bakın

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 214 liradan tamamladı.

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Rekorunu tazeledi! Altın fiyatları resmen uçuyor gram, çeyrek fiyatına bakın

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 3 bin 222 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Rekorunu tazeledi! Altın fiyatları resmen uçuyor gram, çeyrek fiyatına bakın

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 940 liradan satılıyor.

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Rekorunu tazeledi! Altın fiyatları resmen uçuyor gram, çeyrek fiyatına bakın

Ons altın rekor kırdı

Altının ons fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kırdı. Yeni günde de rekorunu tazeleyen ons altın, bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolar seviyesinde seyrediyor.

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