Rekorunu tazeledi! Altın fiyatları resmen uçuyor gram, çeyrek fiyatına bakın

Ons altın rekor kırdı

Altının ons fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kırdı. Yeni günde de rekorunu tazeleyen ons altın, bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolar seviyesinde seyrediyor.