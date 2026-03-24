Rekor zamdan sonra müjdeli haber! Dev artışın ardından indirim için düğmeye basıldı

İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarının dengesiz seyretmesi ve yükseliş trendinde olması akaryakıt fiyatlarına olağanüstü hareketlilik getirdi. Motorin 81 liraya yaklaştı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılacak.

Edilinilen bilgilere göre indirimlerin yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca veriliyor.