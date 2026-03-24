Rekor zamdan sonra müjdeli haber! Dev artışın ardından indirim için düğmeye basıldı
Savaşın gölgesinde 24 Mart'ta rekor kıran akaryakıt fiyatlarında hava değişiyor. Tarihi zamların ardından Brent petrolde yaşanan son geri çekilme, indirim umutlarını yeşertti. Pompaya yansıyan dev artışların ardından, fiyatların yeniden güncellenmesi ve etiketlerin aşağı çekilmesi bekleniyor. İşte milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği indirim sürecine dair son gelişmeler...
Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Brent petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, yurt içindeki pompa fiyatlarını adeta alev topuna çevirdi. 24 Mart Salı gece yarısı itibarıyla uygulamaya konulan düzenlemeyle, motorin fiyatlarında 6,58 TL’lik Cumhuriyet tarihinin rekor artışına gidilirken; benzin fiyatları da litre başına 93 kuruş yükseldi. Vatandaşlar güne bu dev zamlı tarifelerle uyanırken, küresel piyasalardan sürpriz bir haber geldi. Petrol fiyatlarındaki son dalgalanmaların ardından, tarihi zirveyi gören fiyatlarda indirim yapılması ciddi şekilde gündeme taşındı. İşte akaryakıt piyasasında baş döndüren o trafiğin detayları...
20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.
REKOR ARTIŞ
ABD, İran ve İsrail hattında yaşanan gerilimler ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Haftayı %6,8 değer kazancıyla 107,9 dolardan kapatan Brent petrol, yurt içinde döviz kurundaki değişimlerle birleşince akaryakıtta rekoru beraberinde getirdi.
İNDİRİM GELİYOR
Petrol fiyatlarının dengesiz seyretmesi ve yükseliş trendinde olması akaryakıt fiyatlarına olağanüstü hareketlilik getirdi. Motorin 81 liraya yaklaştı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 lira, benzinde ise 2,20 lira indirim yapılacak.
Edilinilen bilgilere göre indirimlerin yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV iadesi alınacak kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca veriliyor.