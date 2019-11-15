Rekor ücret reddedildi Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu'na gelen teklifi kabul ettirmedi
Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun işine taş koydu, rekor reklam teklifine Tarkan'dan onay çıkmadı.
Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'na rekor bir reklam teklifi geldiği öğrenildi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Tarkan, rekor teklifi geri çevirtti.
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Bir tayt reklamı Pınar Tevetoğlu'na sadece sosyal medya hesabı Instagram'da yayınlaması için 350 bin TL teklif edildi.
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Fakat Tarkan, eşinin böyle bir reklamla anılmasını istemeyince Pınar Tevetoğlu, veto yedi.
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Pınar Tevetoğlu, Tarkan'dan onay alamayınca 350 bin lirayı elinin tersiyle itti.
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