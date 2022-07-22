BIST 2.511
DOLAR 17,73
EURO 18,09
ALTIN 980,58

Rekor sıcaklık 100 milyondan fazla kişiyi etkileyecek! Nefes alınmıyor durum fena

Rekor sıcaklık 100 milyondan fazla kişiyi etkileyecek! Nefes alınmıyor durum fena

Sıcaklık can almaya devam ederken korkutan bir uyarı geldi. ABD'de rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgelerde uyarılar verilirken, aşırı sıcakların hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Rekor sıcaklık 100 milyondan fazla kişiyi etkileyecek! Nefes alınmıyor durum fena

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede birçok yerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğuna dikkat çekildi.

16
Rekor sıcaklık 100 milyondan fazla kişiyi etkileyecek! Nefes alınmıyor durum fena

Açıklamada, "Tehlikeli sıcaklar ABD'nin güneybatı, orta güney ve doğusunu etkilemeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

26
Rekor sıcaklık 100 milyondan fazla kişiyi etkileyecek! Nefes alınmıyor durum fena

ABD'de aşırı sıcaklar için uyarıların verildiği bölgelerde 100 milyonu aşkın kişi yaşıyor.

36
Rekor sıcaklık 100 milyondan fazla kişiyi etkileyecek! Nefes alınmıyor durum fena

New York eyaletinde yaşayanlara ise gelecek günlerde mecbur kalmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmama uyarısı yapıldı.

46