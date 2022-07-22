Rekor sıcaklık 100 milyondan fazla kişiyi etkileyecek! Nefes alınmıyor durum fena
Sıcaklık can almaya devam ederken korkutan bir uyarı geldi. ABD'de rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgelerde uyarılar verilirken, aşırı sıcakların hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.
ABD Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede birçok yerde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde olduğuna dikkat çekildi.
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Açıklamada, "Tehlikeli sıcaklar ABD'nin güneybatı, orta güney ve doğusunu etkilemeye devam edecek." ifadesine yer verildi.
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ABD'de aşırı sıcaklar için uyarıların verildiği bölgelerde 100 milyonu aşkın kişi yaşıyor.
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New York eyaletinde yaşayanlara ise gelecek günlerde mecbur kalmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmama uyarısı yapıldı.
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