Rekor kırdı gram altına hücum ettiler! En çok altın alan iller belli oldu, zirvedeki şehir şoke etti

EN ÇOK ALTIN ALAN İL KARADENİZ'DE

Son 9 ayda yaşanan değişimde Karadeniz şehri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük şehri geride bıraktı. Ocak ayında 6.5 milyar TL'lik altın mevduatı hesabına sahip olan Rize, 9 ayda bu rakamı 17.2 milyar TL'ye çıkarttı. En çok altın alan Rize'yi, İstanbul, Ankara ve Aksaray izledi. İşte en çok altın alan iller...