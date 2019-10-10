Rekor kıran GTA oyunu Adana'da gerçek oldu

Herkesi şaşırtan olay 6 Haziran’da Seyhan ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarında bulunan bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, İhsan E., kadın kuaförü olan ağabeyi Özgür E. ve arkadaşları Hakan Emre B., Emre E. ile Baki C.’yi de yanına alarak C.K.’nin evine girdi. Şüpheliler, evden 10 yüzük, 15 kolye, 1 set ile bilezik, 2 künye 4 küpe ve 25 tam altın çalarak kayıplara karıştı.