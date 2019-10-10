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Rekor kıran GTA oyunu Adana'da gerçek oldu

Dünyada oynanma rekoru kıran Grand Theft Auto (GTA) oyunundaki forkliftle hırsızlık Adana’da gerçek oldu, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Herkesi şaşırtan olay 6 Haziran’da Seyhan ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarında bulunan bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, İhsan E., kadın kuaförü olan ağabeyi Özgür E. ve arkadaşları Hakan Emre B., Emre E. ile Baki C.’yi de yanına alarak C.K.’nin evine girdi. Şüpheliler, evden 10 yüzük, 15 kolye, 1 set ile bilezik, 2 künye 4 küpe ve 25 tam altın çalarak kayıplara karıştı.

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C.K., eve döndüğünde kapının kilidinin kırılmış olduğunu görünce altınlarını kontrol etti. 60 bin lira değerindeki birikiminin çalındığını anlayan C.K. polise başvurdu.

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Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, hırsızları her yerde aramaya başladı. Bu arada ilk olaydan bir ay sonra O.A. adlı kadının Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81008 sokakta bulunan evinin, kapısının kilit göbeğini kırarak daireye giren zanlılar, O.A.’nın yatak odasında bir kasa buldu. 

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Hırsızlar çarşafa sardıkları kasayı taşıyarak kiraladıkları otomobile yükledi. Araçla birlikte uzaklaşan şüphelilerden İhsan E., çaldıkları kasayı yakınına ait forklifte yükleyerek ıssız bir yere taşıdı. Zanlılar, kasanın içindeki 1 takım altın set, 2 Adana burması, 200 euro para, 50 çeyrek, 4 yarım altın ve 1 adet ince seti aldı.

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