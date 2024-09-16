Rekor kıran altın fiyatlarında son durum! Gram altın ne kadar oldu? İslam Memiş çarşamba gününe işaret etti
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Güvenli liman altında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürüyor. Gram altında 2 bin 800 lira seviyesi aşıldı. Merkez Bankalarının faiz kararlarının fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor. İşte altın piyasası...
Cuma günü, altının ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 814 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı cuma günü 2.586 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2.582 dolardan işlem görüyor.
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