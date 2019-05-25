Reklam yüzü olmuştu Fahriye Evcen bu sefer beğenilmedi

Güzel oyuncunun son olarak paylaştığı lensli fotoğrafı ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi Evcen'e "Lensleri çıkarsan daha güzelsin" yazarken başka bir takipçisi ise "Renkli göz hiç yakışmadı sana.." yorumunda bulundu.