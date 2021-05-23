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Reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı! Uyanış Büyük Selçuklu transfer olmuştu

Reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı! Uyanış Büyük Selçuklu transfer olmuştu

Çukur dizisinin ardından yeni dizi projesi belli olan Barış Arduç, dudak uçuklatan reklam anlaşmasına imza attı.

Reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı! Uyanış Büyük Selçuklu transfer olmuştu

Barış Arduç, geçtiğimiz yıl ekranlara Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle gelmişti. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Şahmeran dizisinde başrol teklifini reddeden Arduç'un yeni projesi belli oldu.

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Reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı! Uyanış Büyük Selçuklu transfer olmuştu

Arduç, Sultan Alparslan rolüyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisine transfer oldu.

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Reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı! Uyanış Büyük Selçuklu transfer olmuştu

Yeni dizisiyle ekranlara dönüş hazırlığı içinde olan Barış Arduç yeni reklam filmi için anlaşma sağladı.

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Reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı! Uyanış Büyük Selçuklu transfer olmuştu

Arduç, GSM operatörünün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. 

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