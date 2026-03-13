Reklam dünyasının acı kaybı! Ünlü reklamcı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

Sektöre yön veren vizyonuyla tanınan ünlü reklamcı ve film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti. Medya dünyasında pek çok girişime öncülük eden Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği sonucu aramızdan ayrıldı.