Reklam dünyasının acı kaybı! Ünlü reklamcı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin en tanınmış reklamcılarından Alinur Velidedeoğlu, bir süredir mücadele ettiği kalp yetmezliğine yenik düşerek 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Sektöre yön veren vizyonuyla tanınan ünlü reklamcı ve film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti. Medya dünyasında pek çok girişime öncülük eden Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği sonucu aramızdan ayrıldı.
Uzun yıllar reklamcılık sektöründe önemli projelere imza atan Velidedeoğlu’nun vefatı, medya ve reklam camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.
REKLAM SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ İSİMLERDENDİ
1953 yılında ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde dünyaya gelen Velidedeoğlu, çocukluk yıllarında Türkiye’ye döndü.
Reklamcılık alanında özellikle 1970’li yıllardan itibaren dikkat çeken projelere imza atan Velidedeoğlu, hazırladığı reklam filmleri, jingle’lar ve yaratıcı kampanyalarla sektörde öncü isimlerden biri olarak anıldı.