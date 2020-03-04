Rejim yanlısı Suriyeli haince mesaj atınca Miray Daner haddini bildirdi

Kendisine gelen bu iğrenç yorumun ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Daner, Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın şu sözüyle cevabı verdi:

"Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan"