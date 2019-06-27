Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Kit Harington'ın hayranlarından anlamlı hediye!

Ne olmuştu?

Stres ve alkol sorunu nedeniyle lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Harington’ın sekiz sezon süren Game of Thrones dizisinin uzun soluklu macerasından dolayı zorlandığı, dizinin getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtilmişti.