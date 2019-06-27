Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Kit Harington'ın hayranlarından anlamlı hediye!
Game of Thrones'un hayal kırıklığı finalinin ardından Jon Snow karakterine hayat veren Kit Harington, rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Hayranları Kit için yardım kuruluşuna bağışta bulundu.
Efsane dizi Game of Thrones'un hayranlarını üzen finalinin ardından Kit Harington, stres, yorgunluk ve alkol alışkanlığı nedeniyle rehabilitasyon merkezine yatarak tedavi görmeye başlamıştı. 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, rehabilitasyon merkezinde stres ve negatif duygulara karşı psikolojik tedavi ve bilişsel davranış terapisi alıyor.
Rehabilite sürecinde olan Kit Harington'ın hayranları, Harington’ın geçmişte destek verdiği Mencap adlı İngiltere'de öğrenme güçlüğü çeken insanlarla çalışan hayır kurumu yararına yardım kampanyası başlattı.
Hayranları, “Bu bağış, Kit’e, Jon Snow’dan keyif almamızı sağlamak için kattığı sevgi ve yeteneğe minnettarlığımızı göstermeyi amaçlıyor” dedi. Kit Harington da kısa süre önce açılan fona “Duvarın ötesinden sevgi ve saygılarımla” notuyla 10 bin dolar bağışladı.
Ne olmuştu?
Stres ve alkol sorunu nedeniyle lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Harington’ın sekiz sezon süren Game of Thrones dizisinin uzun soluklu macerasından dolayı zorlandığı, dizinin getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtilmişti.