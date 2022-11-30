Reha Muhtar'ın oğlu annesi ve avukatını suçladı! Olay sözler: "Bana babamı kötületiyorlar"
Deniz Uğur ile davalık olan Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar, çektiği videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Annesi Deniz Uğur ve avukatı Feyza Altun'un kendisine baskı yaptığını söyleyen Poyraz Muhtar, "Annem ve avukatı, bana baban için şunları söyle diye öğretiyor" dedi. Mahkeme anne Uğur hakkında tedbir kararı verdi. Uğur'dan konuya ilişkin açıklama gelmedi.
Velayet davaları ile gündeme gelen Reha Muhtar ve oyuncu Deniz Uğur, uzun süredir magazin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
Mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızları Mina Muhtar'ın velayetini geçici olarak anne Deniz Uğur'a verirken, Poyraz Muhtar'ın velayeti ise babası Reha Muhtar'da kaldı.
Tüm yaşananların ardından Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda annesi Uğur ve avukatı Feyza Altun'un kendisine babasını kötülediğini ve babası hakkında kötü şeyler söylemesi için baskı kurduğunu söyledi.
Poyraz'ın videosunun ardından Feyza Altun'un sosyal medya hesabından Poyraz'ın fotoğrafını yayınlayıp, üzerine de "Poyraz, Aliş'i de beni de sevmiyormuş" yazması ile tepkilerin odağı haline geldi.