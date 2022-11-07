Reha Muhtar’dan Tamer Karadağlı’ya fena gönderme "Çocuklar Duymasın istedim olmadı mevlam"
Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un eski sevgilisi Tamer Karadağlı’ya gönderme yaptı. Muhtar, son yaşanan olayları işaret ederek, "Çocuklar Duymasın istedim olmadı mevlam" ifadeleriyle Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk’u canlandıran Karadağlı'ya gönderme yaptı.
Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasındaki velayet davası oldukça çekişmeli geçmiş ve magazin gündeminden düşmemişti. Muhtar'ın oğlu Poyraz'ın velayeti babasında kalırken, kızı Mina'nın geçici velayeti ise anne Deniz Uğur'a verilmişti.
Mahkemenin velayet kararını vermesi de ikili arasındaki gerginliği yatıştırmadığı gibi, daha da alevlendirmişti. Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın bir restoranda garsonlarla tartıştığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Ayrıca Muhtar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Geçtiğimiz günlerde ise Muhtar'ın müdavimi olduğu bir restorandan garsonlarla tartıştığı için ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi.
Söz konusu iddialara ise yanıtı Seren Serengil verdi. Serengil, Muhtar'ın aynı restorana devamlı gittiğini ve böyle bir olayın yaşanmadığını dile getirdi.