Reha Muhtar'dan mahkeme kararına tepki! "Çocuklarım yurt dışına çıkamayacaklar"

2010'DA İMZALANAN PROTOKOLE İTİRAZ GELMİŞTİ

Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2010 yılında yollarını ayırırken karşılıklı bir protokol imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre, ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in 18 yaşına kadar velayetinin babada kalması kararlaştırılmıştı. Aynı zamanda, anne Deniz Uğur'un çocuklarını Muhtar'ın yalısında dilediği zaman görebileceği, hatta iki gün kalabileceği maddesi de protokolde yer bulmuştu.