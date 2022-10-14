Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok suçlama! Her arttığında velayet davası açıp para alıyor
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Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'a yönelik 'Akli melekeleri yerinde değil' iddiasında bulundu. Ünlü televizyoncudan eski eşi Uğur'un bu söylemine cevap niteliğinde paylaşım geldi.
Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu.
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Uğur, önceki gün yeni bir dava daha açarak Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtti.
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Bu gelişmelerin ardından Muhtar, çocuklarının annesi Uğur hakkında bir paylaşım yaptı.
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"1.5 yaşında para aldı"
63 yaşındaki Muhtar, paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Bu nasıl bir anne! 1.5 yaşında para aldı, kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı.
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