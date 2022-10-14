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Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok suçlama! Her arttığında velayet davası açıp para alıyor

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Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok suçlama! Her arttığında velayet davası açıp para alıyor

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'a yönelik 'Akli melekeleri yerinde değil' iddiasında bulundu. Ünlü televizyoncudan eski eşi Uğur'un bu söylemine cevap niteliğinde paylaşım geldi.

Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok suçlama! Her arttığında velayet davası açıp para alıyor

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. 

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Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok suçlama! Her arttığında velayet davası açıp para alıyor

Uğur, önceki gün yeni bir dava daha açarak Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtti.

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Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok suçlama! Her arttığında velayet davası açıp para alıyor

Bu gelişmelerin ardından Muhtar, çocuklarının annesi Uğur hakkında bir paylaşım yaptı.

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Reha Muhtar'dan Deniz Uğur'a şok suçlama! Her arttığında velayet davası açıp para alıyor

"1.5 yaşında para aldı"

63 yaşındaki Muhtar,  paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Bu nasıl bir anne! 1.5 yaşında para aldı, kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı. 

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