Reha Muhtar yoğun bakımdayken ortalık karıştı! 'Oğlumu kaçırdılar' diyen Deniz Uğur'dan Nilüfer ve kızına suç duyurusu
Reha Muhtar hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen Deniz Uğur, ortalığı ayağa kaldırdı. Şarkıcı Gülben Ergen'den ise bu duruma tepki gecikmedi.
Özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en popüler televizyon programcılarından biri olan Reha Muhtar, önceki gün yalısının merdivenlerinden düştü ve ağır yaralandı. Bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda entübe edildi.
Reha Muhtar'ın düştüğünü oğlu Poyraz haber verdi, ancak Poyraz'dan daha sonra haber alınamadı. Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur "Çocuğuma ulaşamıyorum" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Deniz Uğur ve avukat Feyza Altun, Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer'in yanında olduğunu ileri sürdü.
Poyraz'ın annesi Deniz Uğur, çocuğunun Nilüfer tarafından alıkonulduğunu iddia edip suç duyurusunda bulundu.
Daha sonra Poyraz'ın, Reha Muhtar'ın eski sevgilisi şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun yanında olduğu ortaya çıktı.