Reha Muhtar, restoranda garson dövdü! Eski eş servis edip 'Akli dengesi yerinde değil' dedi

Reha Muhtar ise kızını dövdüğü iddialarını yalanlarken, Deniz Uğur, Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Muhtar, "Hata yapan kızıma bir baba olarak bağırma hakkım yok mu?" savunması yaptı.