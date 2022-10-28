Reha Muhtar, restoranda garson dövdü! Eski eş servis edip 'Akli dengesi yerinde değil' dedi
Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi ünlü televizyoncu Reha Muhtar arasındaki iki çocuklarının velayeti savaşında her gün yeni bir suçlama ortaya çıkıyor. 13 yaşındaki kızının "Babam beni demir sopayla dövüyor" şikayetinin ardından alevlenen kavgada şimdi de Reha Muhtar'ın lüks bir restoranda garson dövdüğü video mahkemeye 'akli dengesi yerinde değil' iddiasına kanıt olarak sunuldu.
Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızları Mina’ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.
Reha Muhtar ise kızını dövdüğü iddialarını yalanlarken, Deniz Uğur, Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Muhtar, "Hata yapan kızıma bir baba olarak bağırma hakkım yok mu?" savunması yaptı.
Karşılıklı suçlamaların hız kesmediği velayet savaşında Deniz Uğur, Muhtar'ın yatak odasına eskort kız aldığını iddia etti. Muhtar, yatak odasının görüntüsünü paylaşarak buna cevap verdi.
Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a karşı yeni hamle geldi. Mızı Mina'nın şiddet gördüğünü öne sürerek velayetini 2 ay süreyle alan Uğur, oğlunun da velayetini istiyor.