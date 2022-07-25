Reha Muhtar mahkemeye koştu! Deniz Uğur ile aralarındaki sular durulmuyor şimdi de nafaka kavgası çıktı!

Bir dönemin gözde haber spikeri olarak tanınan Reha Muhtar kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olmuştu. Oyuncu Deniz Uğur ile birlikteliğinden sonra hayatını birleştirmişti. Ünlü çift 2009 yılında Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizlerini kucaklarına almıştı. 2010 yılında anlaşmalı bir şekilde ayrılan ikili arasında sular durulmazken, şimdilerde nafaka krizi çıktı. Muhtar eski eşi Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.