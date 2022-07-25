Reha Muhtar mahkemeye koştu! Deniz Uğur ile aralarındaki sular durulmuyor şimdi de nafaka kavgası çıktı!
Haber spikeri, televizyon programcısı olarak hafızalara kazınan Reha Muhtar oyuncu Deniz Uğur ile hayatını birleştirmiş, ünlü çift 2010 yılında ayrılmıştı. İkili 2009 yılında ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i kucaklarına almıştı. Ayrılıklarından bu yana aralarındaki sular durulmayan çift şimdilerde nafaka krizi yaşıyor. eski eşi Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte haberin detayları...
Bir dönemin gözde haber spikeri olarak tanınan Reha Muhtar kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olmuştu. Oyuncu Deniz Uğur ile birlikteliğinden sonra hayatını birleştirmişti. Ünlü çift 2009 yılında Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizlerini kucaklarına almıştı. 2010 yılında anlaşmalı bir şekilde ayrılan ikili arasında sular durulmazken, şimdilerde nafaka krizi çıktı. Muhtar eski eşi Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular bir türlü durulmuyor. Reha Muhtar, Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Reha Muhtar eski eşine her ay 5 bin lira nafakayı otomatik ödeme talimatıyla aksatmadan ödediğini ifade ederek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor. Reha Muhtar, Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.