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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un çocukları büyüdü işte ikizlerin son hali

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un çocukları büyüdü işte ikizlerin son hali

Gazeteci Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin 2009 yılında doğan ikiz çocukları büyüdü. 11 yaşına basan Mina Deniz ve Poyraz'ın babalarına benzerlikleri ise dikkat çekti.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un çocukları büyüdü işte ikizlerin son hali

Ünlü sunucu Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan Deniz Uğur, şimdilerde zamanının büyük kısmını çocuklarıyla geçiriyor.

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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un çocukları büyüdü işte ikizlerin son hali

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Uğur, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Deniz Uğur'un ikizleri ve vefat eden oyuncu eşi İsmail Hakkı Sunat ile birlikteliğinden dünyaya gelen Engin Deniz adında Asperger sendromlu bir oğlu var. 

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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un çocukları büyüdü işte ikizlerin son hali

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından da sık sık 3 çocuğuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşıyor.

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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un çocukları büyüdü işte ikizlerin son hali

Babaları Reha Muhtar'a benzeyen 11 yaşındaki ikizler Mina Deniz ve Poyraz'ın son halleri de yeniden gündem oldu.

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