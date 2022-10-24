Reha Muhtar 'escort' iddialarına isyan etti! Yatak odasından paylaştı: "63 yıllık hayatımda bir kez bile..."

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında 'şiddet' ve 'velayet davası' krizi gün geçtikçe tırmanmaya devam ediyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda 'Reha Muhtar-Deniz Uğur krizi' son dönemlerde en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi. İkili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, ortaya attıkları iddialarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak ünlü televizyoncu Reha Muhtar hakkında çıkan 'escort' iddialarına ise böyle cevap verdi. İşte yaşananlar ve Reha Muhtar'ın escort isyanı...